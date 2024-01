Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ams-Osram -2,88% auf 2,36, davor 5 Tage im Plus (16,27% Zuwachs von 2,09 auf 2,43), VIG -0,19% auf 26,8, davor 5 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 26,25 auf 26,85), Andritz -0,17% auf 58,6, davor 5 Tage im Plus (9,31% Zuwachs von 53,7 auf 58,7), voestalpine -0,36% auf 27,8, davor 3 Tage im Plus (3,95% Zuwachs von 26,84 auf 27,9), Mayr-Melnhof -0,32% auf 122,8, davor 3 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 115,6 auf 123,2), Strabag -0,8% auf 43,65, davor 3 Tage im Plus (5,26% Zuwachs von 41,8 auf 44), SBO -0,34% auf 44,6, davor 3 Tage im Plus (2,05% Zuwachs von 43,85 auf 44,75), Fabasoft +3,38% auf 21,4, davor 3 Tage im Plus (8,08% Zuwachs von 19,8 auf 21,4), Athos Immobilien -0,44% auf 45, davor 3 Tage ohne Veränderung , Verbund +0,47% auf 75,5, davor 3 Tage ...

