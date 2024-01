Es gibt ihn tatsächlich - den besten ETF der Welt. Doch der konnte sich nicht nur in der Vergangenheit beweisen, sondern bietet gerade in der Zukunft noch weiterhin hohe Wachstumschancen Sie sind neben Aktien weiterhin wohl eine der beliebtesten Investitions-Möglichkeiten an der Börse: ETFs. Mit ihnen kann man auf die Entwicklung von Branchen oder gar Ländern setzen. Das Geniale: Da sie passiv einen Index abbilden und nicht aktiv gemanagt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...