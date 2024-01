EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen



25.01.2024 / 20:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 6.383.374,00 um EUR 1.398.513,00 durch Ausgabe von 1.398.513 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Sacheinlage durchzuführen. Gegenstand der Sacheinlage unter Ausgabe von 587.911 neuer Aktien ist eine Darlehensforderung in Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an der Fintiba GmbH aus Dezember 2023, dessen Kaufpreis zum Teil in bar und zu einem weiteren Teil als Verkäuferdarlehen gestundet wurde. Zudem sind weitere 810.602 neuer Aktien gegen Einbringung von Aktien der Software Circle plc (ISIN: GB0009638130) durch mehrere bestehende Aktionäre der Software Circle plc Gegenstand der Sacheinlage. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 17,61 je Aktie im Einklang mit der letzten Kapitalerhöhung im Dezember 2023 ausgegeben. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in etwa vier Wochen nach der Bekanntmachung für Anfang März 2024 erwartet.



Ende der Insiderinformation



