Changsha, China (ots/PRNewswire) -Bit Brother Limited ("das Unternehmen" "wir" oder "Bit Brother", NASDAQ: BETS (https://www.prnewswire.com/news-releases/bets-announces-purchase-of-3300-units-of-s19-miners-302003033.htmlfinanziell-modal)) gibt erfreut die Ankunft der gesamten Ausrüstung zum Betrieb unserer zweiten Mining-Farm bekannt. Aufgrund des extrem kalten Wetters Mitte Januar in Texas trafen einige der ursprünglich bis zum 10. Januar 2024 erwarteten Ausstattungen verspätet erst am 19. Januar ein. Zum aktuellen Stand hat das Unternehmen eine erste Partie erhalten, die etwa 1400 Miner, Miner-Container, Transformatoren, schalldämpfende Barrieren und sonstige Betriebsausrüstung umfasst. Die 1400 Miner sind bereits installiert und getestet. Die meisten Zusammenbau-Arbeiten und Prüfabläufe der sonstigen Ausstattung sind fertiggestellt. Jetzt bereiten wir die Inspektion durch die Stadt Abilene und die Ausstellung der Belegungsbescheinigung vor. Bit Brother erwartet dieses Zertifikat und den Betriebsbeginn von Standort 2 Anfang Februar 2024.Informationen zu Bit Brother LimitedBit Brother Ltd ist ein vielseitiges Unternehmen, das sowohl in China im Geschäftsmanagement als auch in den Vereinigten Staaten in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen tätig ist. Innerhalb der Gerichtsbarkeit der USA verwaltet und integriert das Unternehmen strategisch Kryptowährungs-Mining-Einrichtungen. Mit seinem Team aus eigens hierfür eingestellten Experten betreibt das Unternehmen gegenwärtig zwei Mining-Farmen in den USA und strebt ein weiteres Wachstum seiner Blockchain- und Kryptowährungs-Tätigkeiten an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bitbrother.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "erwartet" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten sie Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, und diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die BETS in seinen Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") beschreibt. Diese Risikofaktoren und die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung genannten Risikofaktoren können unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von der historischen Performance abweichen:- Die Politik der lokalen Regierung und die behördliche Aufsicht in Bezug auf Kryptowährung -Mining-Betriebe und unsere anderen Geschäfte;- Das Mining-Geschäft von BETS mit Kryptowährungen befindet sich noch in der Entwicklung, mit vielen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung und Integration der anderen Geschäftsbereiche von BETS;- Das Versäumnis, das neu gestartete Kryptowährungs -Mining-Geschäft effektiv zu verwalten;- Das Scheitern des Zugangs zu einer großen Menge an Strom zu angemessenen Kosten könnte die Betriebskosten von BETS erheblich erhöhen und die Nachfrage nach den Mining-Aktivitäten von BETS beeinträchtigen;- Jeder signifikante oder länger andauernde Ausfall der von BETS betriebenen Kryptowährungs -Mining-Einrichtungen oder der von BETS erbrachten Dienstleistungen, einschließlich Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereichs von BETS liegen, würde zu erheblichen Kosten und Unterbrechungen führen und die Attraktivität der Einrichtungen von BETS mindern, den Ruf des Unternehmens schädigen und erhebliche negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben;- Sicherheitsverletzungen oder angebliche Sicherheitsverletzungen unserer Mining-Server für Kryptowährungen könnten den Betrieb von BETS stören und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse des Unternehmens haben; und- Schwankungen des Kryptowährungs-Preises;- Andere Risiken und Unsicherheiten, die in den SEC-Berichten von BETS oder in den von BETS bei der SEC eingereichten oder noch einzureichenden Dokumenten angegeben sind.Dementsprechend sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass zukunftsgerichtete Aussagen unsere Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben, und Sie sollten sich bei der Entscheidung, ob Sie in unsere Wertpapiere investieren, nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bets-meldet-die-vollstandige-ankunft-der-ausrustung-an-seiner-zweiten-mining-farm-302045088.htmlPressekontakt:contactus@bitbrother.com,+86-731-82290658Original-Content von: Bit Brother Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173153/5700053