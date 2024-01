Donnerstag, 25.. Jänner Schön langsam beginne ich, mich an meinen neuen Tages- bzw. Wochenablauf im selbst gescripteten Jobprofil zu gewöhnen, habe ich doch per Jahresende viel umgestellt bzw. bin gerade dabei, aber es ist schon Last Mile. Die Bottom Line heisst "viel mehr Podcasts und viel weniger Print". So habe ich jetzt mal täglich 2 Podcast-Fixpunkte, den neuen Live-Blick Frankfurt/Wien im deutschen Börsenradio und die Wiener Börse Party auf audio-cd.at, beide um die Mittagszeit. Freilich hängt sich das ordentlich an, denn das Problem ist weniger die Arbeit, sondern vielmehr, dass man dauernd gestört wird dabei. Ich muss da selbst disziplinierter werden mit eigenen Ablenkungen und auch nach aussen besser kommunizieren, dass zu Mittag ...

