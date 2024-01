Freiburg (ots) -



Für die Ukraine, die angesichts abflauender westlicher Waffenhilfe längst an allen Fronten in der Defensive ist und unter hohen Verlusten versucht, einen russischen Durchbruch zu verhindern, wären Taurus-Marschflugkörper eine wichtige strategische Fähigkeit in der Tiefe. Ein solcher Schlag könnte den russischen Nachschub empfindlich stören, Kiews Soldaten echte Entlastung bringen und dem aktuell siegestrunkenen Wladimir Putin signalisieren, dass auch er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Gibt es wirklich Gespräche des Kanzleramts mit London über einen Taurus-Ringtausch, sollte man sie beenden und direkt Hilfe leisten. Ein absurder Deal würde nur Putin nützen. https://www.mehr.bz/khs26o



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5700066

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken