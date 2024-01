Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Immerhin: Nikola scheint sich wieder etwas zu erholen. Die Aktie konnte am Donnerstag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 2,7 % für sich verbuchen. Der Titel ist nun auf dem Weg dazu, die nächste kleine Erholungsstufe zu holen: Es geht um immerhin mehr als 10 % in den vergangenen fünf Handelstagen nach oben. Nun allerdings stellt sich im großen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...