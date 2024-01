Warum renommierte Investoren wie Avalaunch und Polygon Aether Games vertrauen

Aether Games, bekannt für seine Verschmelzung von traditionellem Gaming und Blockchain-Technologie, hat kürzlich 300.000 US-Dollar von Avalaunch und 4,5 Millionen US-Dollar von Top-Investoren wie Mystenlabs und Polygon gesichert. Doch was treibt dieses ambitionierte Projekt an, das so viel Aufmerksamkeit und Unterstützung von Branchengrößen erhält? Begleiten Sie uns, um das facettenreiche Geschäftsmodell von Aether Games zu erkunden und zu entdecken, ob dieses transmediale Entwicklungsstudio das Potenzial hat, die Gaming-Landschaft zu revolutionieren.

Aether Games erzielt weitere 300.000 US-Dollar von Avalaunch

Aether Games, ein visionäres transmediales Entwicklungsstudio, hat seine Position in der Gaming-Branche mit einer kürzlich erfolgten strategischen Verkaufsfinanzierung von Avalaunch weiter gestärkt. Durch diesen Deal hat das Studio 300.000 US-Dollar an zusätzlichen Mitteln erhalten, was einen bedeutenden Schritt in seiner Entwicklung innerhalb des Web3-Gaming-Sektors darstellt.

Diese Finanzierung folgt auf eine beeindruckende Finanzierungsrunde, in der Aether Games 4,5 Millionen Dollar an Token- und Eigenkapital von einer Gruppe namhafter Investoren, darunter Mystenlabs, Polygon, Magic Eden, Polkastarter, Cogitent, Ultra, GSR, EMURGO, Master Ventures und Eclipse, sichern konnte.

Die gesicherten Mittel sind für die Unterstützung des ambitionierten Aether-Weltbau-Projekts bestimmt, das Spiele wie Cards of Ethernity und Gates of Ethernity, Augmented-Reality-Anwendungen und KI-Technologie umfasst.

Diese bedeutenden Finanzierungen sind ein klares Zeichen für das Vertrauen der Investoren in die innovative Herangehensweise und das zukunftsorientierte Konzept von Aether Games.

Was ist Aether Games?

Aether Games repräsentiert eine bemerkenswerte Evolution in der Welt des digitalen Entertainments und Blockchain-Gamings. Als ein transmediales Entwicklungsstudio, möchte sich Aether Games an die Spitze der Integration von klassischem Gaming, fortschrittlicher Blockchain-Technologie und fesselndem narrativem Content über verschiedene Medienformate hinwegstellen. Die Flaggschiffe von Aether Games, "Aether: Trading Card Game" und "Gates of Ethernity", demonstrieren die Innovationskraft des Studios.

Das "Aether: Trading Card Game" ist ein Blockchain-basiertes Sammelkartenspiel. Es ermöglicht den Spielern, ihre Karten zu besitzen, zu handeln und in Turnieren zu verwenden. Das Spiel, das auf dem Polygon-Netzwerk basiert, bietet ein progressives Belohnungssystem und ist seit dem 26. April 2023 im Epic Games Store gelistet, was seine Reichweite und Zugänglichkeit erhöht.

"Gates of Ethernity" kombiniert Elemente aus bekannten E-Sport-Spielen und integriert eine Play-to-Earn-Ökonomie. Es handelt sich um ein taktisches Drafting-Spiel für acht Spieler, in dem strategisches Denken und die richtige Auswahl an Kreaturen zum Erfolg führen.

Genesis Ethernals sind ein Schlüsselelement in der Aether-Community. Sie repräsentieren nicht nur eine Form von NFTs, sondern ermöglichen es den Spielern auch, direkt an der Gestaltung und Entwicklung des Spieluniversums teilzunehmen.

Die Emotes, die als NFTs angeboten werden, sind ein weiteres Beispiel für die innovative Integration von Blockchain-Technologie und Gaming, die den Spielern einzigartige Möglichkeiten zur Personalisierung und Interaktion bietet.

Hinzu kommen Ethernal-Mini-Haustiere und mehr. Zudem zeigt das Engagement von Aether Games im Bereich CGI, dass das Studio großen Wert auf hochwertige, immersive Grafiken und Storytelling legt.

Vielschichtiges Geschäftsmodell von Aether Games

Aether Games hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell entwickelt, das die Brücke zwischen der traditionellen Gaming-Welt (Web2) und dem aufstrebenden Blockchain-Sektor (Web3) schlägt. Der Kern dieses Modells liegt in der Monetarisierung digitaler Assets und der Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems.

In-Game-Item-Verkauf : für Skins, Avatare, digitale Güter und mehr

: für Skins, Avatare, digitale Güter und mehr Verkauf virtueller Währung : für den Kauf von In-Game-Items und anderen digitalen Assets

: für den Kauf von In-Game-Items und anderen digitalen Assets Verkauf digitaler Sammlerstücke: als NFTs angebotene digitale Sammlerstücke bieten eine weitere Einnahmequelle und betonen den Aspekt des echten Eigentums im Spiel

Werbung und Promotion : nutzen Präsenz in der Gaming- und Blockchain-Welt für Werbekampagnen

: nutzen Präsenz in der Gaming- und Blockchain-Welt für Werbekampagnen Sponsoring und Affiliate-Programme : um die Produkte von Aether Games über verschiedene Plattformen zu bewerben

: um die Produkte von Aether Games über verschiedene Plattformen zu bewerben Abonnement-Services : bieten den Nutzern exklusiven Zugang zu Produkten und Dienstleistungen und generieren wiederkehrende Einnahmen

: bieten den Nutzern exklusiven Zugang zu Produkten und Dienstleistungen und generieren wiederkehrende Einnahmen $AEG Token Einnahmen: Token dient als Zahlungsmittel und Crafting-Material. Umsätze aus dem Token-Handel und sekundären Marktgängen fließen in das Ökosystem zurück

Lizenzierung geistigen Eigentums : durch die Lizenzierung seiner Assets an Drittentwickler eröffnet Aether Games neue Einnahmequellen

: durch die Lizenzierung seiner Assets an Drittentwickler eröffnet Aether Games neue Einnahmequellen API-Zugang und Umsatzbeteiligung: Angebot von API-Zugang und die Umsatzbeteiligung mit kleinen Entwicklern, die Apps für die Spiele entwickeln, fördern das Wachstum und die Vielfalt innerhalb des Aether-Ökosystems

