"Geheimtreffen" in Potsdam: Haldenwangs Verfassungsschutz wusste alles ++ Grüne wollen Kritik an Abtreibungen unter Strafe stellen ++ Maaßen hat sich entschieden: Austritt aus der CDU ++ Strack-Zimmermann darf als "Brechmittel" bezeichnet werden ++ traditionsreicher Glashersteller in Insolvenzverfahren ++ Frankreich: Einwanderungsreform verstößt gegen Verfassung ++ protestierende Bauern ++ USA: Texas will Grenzen selbst sichern ++ Jan D ...

