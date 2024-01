Die in dieser Woche vom Finanzdienstleister HYPOPORT veröffentlichten Zahlen deuten auf eine Entspannung im Bausektor hin - dank sinkender Bauzinsen, etwas niedrigerer Immobilienpreise und steigender Mieten, was dem Häuser- und Wohnungsmarkt wieder Impulse gibt. HYPOPORTs Plattform Europace hat erstmals seit Beginn der Krise wieder mehr Baudarlehen, Ratenkredite und Bausparverträge vermittelt als im Vorjahreszeitraum. In diesem Umfeld rücken wir baunahe Nachzügler wie den Baustoffzulieferer STO in den Vordergrund. Die Aktie steht unmittelbar vor dem Break der 143-€-Marke, was einer Befreiung aus der Bodenbildungsphase gleichkommt. KGV 11 und 10 für 2024 und 2025 sind wenig ambitioniert. Mit weiteren Lichtblicken von der Baukonjunktur sind wieder Kurse um 180 € machbar.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



