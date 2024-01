The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2024ISIN NameUS91282CDV00 USA 22/24US91282CDU27 USA 22/24 FLRXS1979491559 INST.CRD.OF. 19/24 MTNCH0412528611 GS CALTEX 18/24FR0013479722 FIN.IMMO.BO. 20/25HRRHMFO33BA3 KROATIEN 23/33SE0021310810 VIAPLAY GROUP AB B -ANR-XS2437825388 ROYAL BK CDA 22/24FLR MTNXS1940852145 CELEST.MILES 19/UND.FLRPTBCPFOM0043 BCO COM.PORT 19/UND. FLRXS1623615546 GL.SWITCH HLDGS 17/24 MTNIT0004988553 UNICREDIT 14/24 MTNCH0212184037 ALPIQ HLDG 13-UND.CH0255893098 HELVETIA VERS. 14-44 FLRDE000A2DAHU1 FRESENIUS AG WLD.17/24DE000DDA0KN2 DZ BANK IS.A942GB00BMGR2791 GROSSBRIT. 20/24ES00000121G2 SPANIEN 08-24US912828V806 US TREASURY 2024US9128285Z94 USA 19/24USH4209UAT37 UBS GRP 19/UND. FLRXS1944390241 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24FR0013312493 BPCE 18/24 MTNUS02209SAS23 ALTRIA GROUP 13/24