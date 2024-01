The following instruments on XETRA do have their first trading 26.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.01.2024Aktien1 KYG7006A1094 Perfect Corp.2 JP3501950004 Daiwa Cycle Co. Ltd.3 CA25380E1060 Digicann Ventures Inc.4 US6991041053 Paradox Interactive AB ADR5 CA53687L1022 Lithos Group Ltd.Anleihen1 GB00BPSNBB36 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich2 XS2757519017 Ontario, Provinz3 US77586RAT77 Rumänien, Republik4 DE000A30V372 Bremen, Freie Hansestadt5 DE000DW6AA13 DZ BANK AG6 DE000DW6AA05 DZ BANK AG7 XS2756521303 Rumänien, Republik8 US91282CJW29 United States of America9 US91282CJX02 United States of America10 US06407FAH55 Bank of New Zealand11 DE000BLB9V03 Bayerische Landesbank12 USL20041AG11 Cosan Luxemburg S.A.13 DE000MHB38J4 Münchener Hypothekenbank eG14 DE000NLB4Y59 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 XS2758065796 Nordea Mortgage Bank PLC16 XS2756521212 Rumänien, Republik17 XS2746119952 Van Lanschot Kempen N.V.18 FR001400NHX9 Île de France, Région19 DE000HLB5386 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB54B0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB54C8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2756364795 Schweden, Königreich