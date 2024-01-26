Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 26
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.9247 USD
IE00BLRPQH31
25 January 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
7.4949 USD
IE00BJXRZJ40
25 January 2025
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.5849 USD
IE00BLRPRQ96
25 January 2025
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.4186 USD
IE00BLRPRR08
25 January 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.2739 USD
IE000RMSPY39
25 January 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.5506 USD
IE000PY7F8J9
25 January 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
5.0229 USD
IE000QUCVEN9
25 January 2025