Die Geduld hat sich gelohnt: Rund ein Jahr nach der Vorstellung zu 6,24 US$ und vielen Trades hat sich Dianthus Therapeutics (WKN: A3ERZ4) diese Woche mit satten +177% Gewinn aus dem Portfolio des exklusiven No Brainer Club verabschiedet. Dianthus Therapeutics vorgestellt Das Biotech-Unternehmen Dianthus ist über einen sogenannten "Reverse Merger" mit Magenta Therapeutics an die Börse gegangen. Dianthus erforscht Therapien gegen zahlreiche Autoimmunerkrankungen ...

