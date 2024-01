Dass der Automobilmarkt sich momentan in der Umstrukturierung befindet, ist wohl nicht zu übersehen. Eine der größten Veränderungen, die dabei bevorsteht ist das Zukunftsthema Autonomes Fahren. Tech-Gigant Alphabet (WKN: A14Y6F) ist mit seiner Tochtergesellschaft Waymo dabei momentan die dominierende Kraft im Markt und könnte langfristig von einem riesigen Umsatzpotenzial schöpfen. Alphabet noch immer stark abhängig vom Werbegeschäft Wenn Investoren an Alphabet denken, so denken diese oftmals an ...

