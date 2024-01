Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US hat mit ihren Zahlen zum vierten Quartal enttäuscht. Die Ergebnisse und Prognosen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel.T-Mobile US erwirtschaftete einen Gewinn pro Aktie von 1,67 Dollar für das vierte Quartal, was hinter den Prognosen von 1,90 Dollar zurückblieb. Der Umsatz lag mit 20,48 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...