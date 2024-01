Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas ist derzeit einer der großen Gewinner im DAX. Und laut Analysten ist für das Wertpapier jetzt noch mehr drin. Mit einem Plus von fast sechs Prozent schoss die Adidas-Aktie am Donnerstag an die Spitze des deutschen Leitindex DAX. Der Kurssprung kam offenbar durch positive Aussagen des Managements in einem Analysten-Call zu Stande. Die guten Zahlen verzeichnete das Wertpapier trotz mehrerer Abstufungen bei ...

