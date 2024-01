Am 6. Februar stehen bei Qiagen die Zahlen zum vierten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank gehen von einem eher gedämpften Quartal aus. Der Umsatz soll um 5 Prozent angestiegen sein, dabei werden die Covid-Tests nicht berücksichtigt. Das bereinigte EBIT soll ein Plus von 1 Prozent ausweisen. Daraus würde eine Marge von 27,3 Prozent resultieren. ...

