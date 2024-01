Am 7. März stehen bei Brenntag neue Zahlen an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen für das vierte Quartal mit einer Stabilisierung der Lage. Dazu dürften vor allem die USA beitragen, während das Geschäft in Deutschland eher schwach bleibt. Allerdings machte Brenntag 2022 36 Prozent der Umsätze in den USA, auf Deutschland entfielen 10 Prozent. ...

