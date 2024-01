© Foto: Unsplash



In China sind die Aktien diese Woche gestiegen, nachdem die Behörden neue Unterstützungsmaßnahmen angekündigt haben. Ist das jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt für Anleger?China stehe vor einem Boom bei den Unternehmensgewinnen und Anleger sollten sich in Aktien von Unternehmen aus Sektoren wie Gesundheitswesen, Tourismus und Luxusgüter stürzen, so Charles Gave, dessen Gruppe das in Hongkong ansässige Beratungsunternehmen für Vermögensallokation Gavekal Research und einige globale Fonds betreibt. "Der chinesische Aktienmarkt ist gegenüber Bargeld, chinesischen Anleihen, Gold und anderen Weltbörsen unterbewertet - und er befindet sich in einem Zustand der totalen Panik", zitiert Bloomberg …