Airbus: Geeignete (Turbo)-Calls für weiteren Kursanstieg

Nachdem der lange anhaltende Kursanstieg der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), der am 23.1.24 bei 150,70 Euro in einen vorläufigen Höchststand gipfelte, korrigierte die Aktie am 24.1.24 auf bis zu 144,72 Euro. Mittlerweile konnte die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 148,70 Euro zulegen.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten der Deutsche Bank, die die Airbus-Aktie mit einem Kursziel von 165 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 155 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 150 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 150 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000SQ3SCB9, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 148,70 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 155 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,76 Euro (+62 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 141,936 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 141,936 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM0E0P1, wurde beim Airbus-Kurs von 148,70 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 155 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,30 Euro (+88 Prozent) erhöhen - sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,389 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,389 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ8NDN8, wurde beim Airbus-Kurs von 148,70 Euro mit 1,33 - 1,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 155 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,96 Euro (+46 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de