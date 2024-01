Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr wie erwartet ihre Leitzinsen unverändert gelassen, so die Analysten der NORD LB.Der derzeit maßgebliche Einlagefazilitätensatz bleibe somit auf seinem Rekordhoch von 4,00%, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50%. Eine Leitzinsanpassung hätten weder Märkte noch Volkswirte für heute erwartet, der Fokus habe auf Hinweisen zum Zinsausblick gelegen. Das Statement gebe diesbezüglich jedoch wenig her, auch ansonsten seien die Anpassungen im homöopathischen Bereich geblieben. ...

