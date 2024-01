Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach einem verhaltenen Jahresstart kommen die Märkte zunehmend in Fahrt und auch die Datendichte nimmt wieder zu, so die Börse Stuttgart.Maue Konjunkturdaten aus Deutschland würden dabei die Stimmung eintrüben. Unterdessen steige die US-Inflation auf 3,4% und damit stärker als erwartet. Im Vormonat habe sie noch bei 3,1% gelegen. Das dämpfe die Erwartungen an deutliche Zinssenkungen und lasse den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nach seinem kräftigen Anstieg zum Jahresende eine Kehrtwende einlegen. Derzeit notiere er mit 134,28 Punkten so tief wie seit Anfang Dezember nicht mehr. ...

