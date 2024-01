SCHOTT Pharma ist jetzt seit rund 4 Monaten an der Börse. Ein kerngesundes, profitables Unternehmen mit bisher unter dem Strich überzeugender Kursentwicklung: Emissionspreis 27,00 EUR, Erstkurs 30,00 EUR (28.09.23) und jetzt handelt die Aktie bei aktuell 33,80 EUR. Auf dem Weg, das Hoch vom 11. Oktober von 35,06 EUR wieder in den Blick zu nehmen? Dafür braucht es positive Überraschungen. Ob diese mit den zugegebenermassen starken 2023er Zahlen bereits geboten werden? An die Börse kam ein Unternehmen, das kein Geld brauchte - gesamter Emissionserlös floss an die Muttergesellschaft. Mit Konzentration ...

