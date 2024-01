Der bemerkenswerte Turnaround von Prospera Energy

Auch wenn Prospera Energy Inc. für viele Anleger noch unter dem Radar fliegt, erweist sich das Unternehmen als aufsteigender Stern in der Öl- und Gasbranche. Das umstrukturierte Unternehmen sorgt mit seinem strategischen Ansatz für die Ölproduktion und den bedeutenden Erfolgen des Führungsteams für Aufsehen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $38 Mio. und einem Reservenwert von $72 Mio. zum Jahresende 2022 konzentriert sich Prospera auf die Optimierung der Produktion und die Expansion seines Portfolios, was das Unternehmen zu einem vielversprechenden Akteur auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt macht. Mit einem dynamischen Führungsteam an der Spitze, erfolgreichen Optimierungsinitiativen und einem strategischen Entwicklungsplan ist das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut positioniert. Da das Management den Betrieb weiter ausbaut, die Produktion optimiert und das Portfolio des Unternehmens diversifiziert, wird erwartet, dass Prospera schon bald eine anerkannte Größe im kanadischen Öl- und Gassektor sein wird.

Prospera konzentriert sich auf Grundstücke in Saskatchewan mit schwerem Öl (13-17 API) und in Alberta mit mittelschwerem Öl (24+ API), die schätzungsweise 400 Millionen Barrel unerschlossenes Öl enthalten und bisher nur ca. 9% davon abgebaut worden sind.

Samuel David, der 2021 zum CEO ernannt wurde, hat einen erfolgreichen Umstrukturierungsplan umgesetzt, der die Produktionskosten von $68 auf bis zu $34 pro Barrel Öläquivalent (boe) senkte und den Nettogegenwartswert (NPV) der Grundstücke auf $72 Mio. erhöhte (von -$3,4 Mio. vor der Umstrukturierung). Das Unternehmen führte ein Programm mit horizontalen Bohrungen durch und erschloss im Jahr 2023 mittelschweres Öl. Infolgedessen übertraf Prospera das Produktionsziel für das Jahresende 2023 von 1.800 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) mit einer Kapazität von 2.200 boepd.

Prospera stellt eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Öl- und Gassektor dar, die strategische Planung, technologische Innovation und Engagement für Wachstum miteinander verbindet. Mit einem gut finanzierten Entwicklungsplan und dem Schwerpunkt auf der Optimierung der Produktion ist das Unternehmen strategisch so positioniert, dass es von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Energie profitieren kann.

Unternehmensdetails

Prospera Energy Inc.

Suite 730 - 444 - 7th Ave SW

Calgary, Alberta, T2P 0X8 Kanada

Telefon: +1 403 454 9010

Email: admin@prosperaenergy.com

https://www.prosperaenergy.com/

ISIN: CA74360U1021 / CUSIP: 74360U

Aktien im Markt: 421.191.515

Kanada- Symbol (TSX.V): PEI

Aktueller Kurs: $0,09 CAD (25.01.2024)

Marktkapitalisierung: $38 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: OF6B / A2JQ37

Aktueller Kurs: €0.0525 EUR (25.01.2024)

Marktkapitalisierung: €22 Mio. EUR

Kontakt:

http://www.rockstone-research.com/

Disclaimer: Dieser Report, inklusive den zitierten Pressemitteilungen, Artikeln und Videos, enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Prospera Energy Inc. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Prospera Energy Inc. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (siehe hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt aktuell keine Wertpapiere von Prospera Energy Inc., jedoch hält er Wertpapiere von Zimtu Capital Corp., und wird somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. Prospera Energy Inc. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.



