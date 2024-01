Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 26.01.2024

Kursziel: 34,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihren Auftragseingang in Q4/23 um 28% J/J auf EUR47,5 Mio. gesteigert und damit die in Q3 (+12% J/J) eingetretene Trendwende eindrucksvoll fortgesetzt. Zusammen mit dem hohen Auftragsbestand Ende September 2023 von EUR195 Mio. ist dies eine sehr solide Grundlage für unsere 2024E Umsatzprognose von EUR211 Mio. beim Anlagenverkauf und von EUR398 Mio. insgesamt. Entsprechend hat 2G ihre Guidance für 2024 (Gesamtumsatz: bis zu EUR390 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,5% - 10,0%) bestätigt. 2G erwartet eine Fortsetzung der guten Auftragsentwicklung und hat die erstmals im November 2023 veröffentlichte Umsatzguidance für 2025 auf bis zu EUR450 Mio. erhöht (bisher: EUR390 Mio. - EUR430 Mio., FBe: EUR443 Mio.). 2G sollte in diesem und im nächsten Jahr jeweils zweistellig wachsen und dabei ihre EBIT-Marge ausdehnen. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate halten wir die Aktie daher für attraktiv bewertet (2024 KGV: 16) und empfehlen sie bei einem unveränderten Kursziel von EUR34 zum Kauf.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

2G Energy increased its Q4/23 order intake by 28% y/y to EUR47.5m, impressively continuing the turnaround that began in Q3 (+12% y/y). Combined with the high order backlog of EUR195m at the end of September 2023, this is a very solid basis for our 2024E revenue targets of EUR211m in equipment sales and EUR398m overall. Accordingly, 2G has confirmed 2024 guidance (total sales: up to EUR390m with an EBIT margin of 8.5% - 10.0%). 2G expects the good order development to continue and has raised 2025 sales guidance, first published in November 2023, to up to EUR450m (previously: EUR390m - EUR430m, FBe: EUR443m). We expect 2G to achieve double-digit growth this year and in 2025, while expanding its EBIT margin. Following the share price decline in recent months, we consider the share to be attractively valued (2024 P/E: 16x) and recommend buying the stock with an unchanged EUR34 price target.



