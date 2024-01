Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5265/ Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Freitag, der 26.Jänner 2024 und die Märkte zeigen sich Stand 10:52 insgesamt ruhig, aber einzelne Aktien stechen hervor. - DAX und ATX unverändert- Gewinner und Verlierer heute Vormittag- Sartorius zweistellig im Plus- SAP Umsatzleader- Taking Profits bei adidas- Commerzbank / Onvista Bank- Serien bei Infineon und Siemens Energy gestoppt- Warimpex mit 17. Börsegeburtstag in Wien- 1 kg Gold kostet gerade 59.901 Euro, mitgeteilt von Gold&Co Bleiben Sie informiert und hören Sie jetzt rein für tiefere Einblicke und ...

