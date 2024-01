Für das Jahr 2024 wird eine deutliche Wachstumsbeschleunigung erwartet, nachdem es im vergangenen Jahr - ablesbar unter anderem an den PC-Verkäufen - eine Wachstumsdelle gab. Verschobene Aufträge kommen 2024 und 2025 zum Tragen. Die Marktforscher von Gartner prognostizieren nun für 2024 eine deutliche Verbesserung. Im Jahr 2024 werden den Experten zufolge sowohl die Segmente Software als auch IT-Services ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. Dafür werden vor allem höhere Cloud-Ausgaben verantwortlich sein. Konkret wird bei Software mit einem Wachstum von 13,8 % gerechnet und bei IT-Services mit 10,4 %.Der anhaltende Hype um generative KI trägt zu diesem Trend bei und lässt die IT-Budgets in den Firmen wachsen. Cloudlösungen und Software stehen im Vordergrund, bei Letzterer vor allem die Unternehmenssicherheit. Während besonders die Large Caps in den USA kein Halten kennen, hinken viele IT-Dienstleistungstitel, vor allem Small Caps, hinterher. Vor diesem Hintergrund sehen wir bei zwei Unternehmen Kaufchancen, die genau diese Bereiche adressieren, die 2024 und darüber hinaus Wachstum versprechen. Mehr über diese beiden Unternehmen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs, Nr. 04/2024.Lesen Sie außerdem in der aktuellen Ausgabe:- Die Aktie der Woche - Fallen Angel zum Schnäppchenkurs- Meta: "Zuck" befeuert KI-Hype- Ericsson: Gebremste Hoffnung- China-Comeback staatlich verordnetIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!