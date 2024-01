CALGARY, AB, 26. Januar 2024 / IRW-Press / - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana an der Adresse 118 Millennium Drive, Fort McMurray am morgigen 27. Januar 2024 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 163. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada, den 79. Geschäftsstandort in der kanadischen Provinz Alberta und den ersten in der Regional Municipality of Wood Buffalo.

Fort McMurray gilt als das Zentrum der Öl- und Gasindustrie Alberta und ist das wichtigste Bevölkerungseinzugsgebiet der Regional Municipality of Wood Buffalo. Hier leben Tausende von Kanadiern aus dem ganzen Land, die nach Fort McMurray kommen, um in der lukrativen Ölsandindustrie von Alberta zu arbeiten. Mit rund 100.000 Einwohnern ist Wood Buffalo die sechstbevölkerungsreichste Kommune der Provinz. Diese brandneue Canna Cabana-Filiale ist der erste Geschäftsstandort in Fort McMurray. Sie befindet sich im Timberlea Shopping Plaza, einem wichtigen Einzelhandelszentrum im Norden der Stadt. Dieser Canna Cabana-Laden liegt an zwei der wichtigsten lokalen Straßen und ist umgeben von einer Mischung aus Wohnblöcken sowie Mehr- und Einfamilienhäusern mit hoher Bebauungsdichte.

"Ich freue mich, die Eröffnung unserer ersten Filiale in Fort McMurray bekannt zu geben, dem pulsierenden Herzen der Öl- und Gasindustrie von Alberta. Wir sind der Überzeugung, dass dieser strategisch günstig gelegene erste Canna Cabana-Geschäftsstandort in Fort McMurray sehr erfolgreich sein wird, dessen Verkaufsleistung über dem Durchschnitt der Provinz liegen sollte, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung zu einem hohen Prozentsatz aus hochbezahlten Arbeitern der Ölsandindustrie besteht", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Obwohl wir bereits der größte Einzelhändler für Cannabis in Alberta sind, finden wir immer neue und aufregende Märkte und Möglichkeiten zum Ausbau unserer Präsenz innerhalb unserer Heimatprovinz. Unser innovatives Discountclub-Modell entwickelt sich in ganz Kanada schnell zu einem festen Begriff für alles, was mit Cannabis zu tun hat, wie unsere schnell wachsenden Mitgliederzahlen zeigen, welche zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse unseres dritten Geschäftsquartals die 1,2-Millionen-Marke überschritten haben. Wir freuen uns darauf, neue ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder in diesem aufregenden neuen Markt willkommen zu heißen", fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 163 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerika mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt des Beginns des Verkaufs von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen an unserem neuen Standort, die erwarteten Vorteile des Standorts und unsere Verpflichtung, künftige Geschäfte in erstklassigen Lagen von Einkaufszentren zu eröffnen und die Ausweitung unseres Discountclub-Modells. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

