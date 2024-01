Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland emittiert eine Anleihe (ISIN DE000BU25026/ WKN BU2502) im Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Es werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,1% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 12.04.2025, die Fälligkeit sei am 12.04.2029. Handelbar sei diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen. Die kleinste handelbare Einheit betrage ebenfalls 0,0a Nominale. S&P vergebe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.01.2024) (26.01.2024/alc/n/a) ...

