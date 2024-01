Die LAVA Therpeutics-Aktie (WKN: A2QSJY) ist am Donnerstag im US-Handel um satte +43% auf 2,23 € in die Höhe geschossen. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk des Krebsspezialisten? LAVA Therapeutics vorgestellt LAVA Therapeutics ist ein in der klinischen Phase befindliches Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung seiner firmeneigenen Gammabody-Plattform konzentriert, um ein Portfolio von bispezifischen Gamma-Delta-T-Zell-Engagern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...