Elon Musk im Interview: Kommt die Dogecoin-Integration auf X?

Bereits in der Vergangenheit war der Dogecoin Kurs mehrfach durch Aussagen von Elon Musk beeinflusst worden. Kein Wunder also, dass viele Krypto-Anleger und -Händler genau darauf schauen, was der reichste Mann der Welt auf Social Media oder in den klassischen Medien bezüglich Kryptowährungen erzählt.

Seitdem Musk erklärt hatte, dass sich die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) nun zu einer "allumfassenden Plattform" entwickeln soll, warten viele Krypto-Investoren nur darauf, dass Elon Musk Dogecoin als Zahlungsmittel auf X einführt. In einem Interview mit dem konservativen Journalisten und Influencer Ben Shapiro äußerte sich Musk erst vor kurzem bezüglich der Zukunft von X und gab sogar bekannt, ab wann die Zahlungsfunktionen auf der Plattform eingeführt werden.

X wird werden, was PayPal hätte sein sollen

In dem Interview mit Ben Shapiro beschreibt Musk nicht nur seine Zukunftsvision für die Social-Media-Plattform, sondern zieht sogar einen direkten Vergleich zu PayPal. Früher war Musk Anteilseigner von PayPal, nachdem sein 1999 gegründetes Unternehmen "X.com", das einen Bezahldienst per E-Mail anbot, mit Confinity - dem damaligen Unternehmen hinter PayPal - fusionierte. Schon damals wollte Musk aus PayPal eine allumfassende Plattform machen, konnte sich jedoch nicht gegen die anderen Vorstandsmitglieder durchsetzen. Letztendlich wurde PayPal sogar an Ebay verkauft.

Nun sieht Musk seine erneute Chance gekommen, denn nachdem er Twitter bereits in X umbenannt hat, möchte er nun auch die Plattform nach seinen Vorstellungen verändern. Im Zuge des Interviews erklärte er außerdem, dass die X-Zahlungsfunktion bereits im Jahr 2024 integriert werden soll.

Derzeit sei die "X Payments LLC", also das Tochterunternehmen für die zukünftigen X-Zahlungen, dabei, die notwendigen Lizenzen in den verschiedenen Staaten der USA einzuholen. Bisher konnten entsprechende Genehmigungen in 14 Staaten erworben werden. Sogar ein eigenes X-Konto für die kommende Zahlungsfunktion wurde bereits eingerichtet, was die Spekulationen um eine besonders baldige Implementierung weiter angeheizt hat.

Selbst Musk ließ sich im Interview nicht auf ein genaueres Datum ein. Jedoch schätzen viele Experten, dass bereits Mitte 2024 der In-App-Zahlungsdienst auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht werden wird. Unklar ist allerdings, ob X tatsächlich auch eine Unterstützung von Kryptowährungen anbieten wird - und ob eine entsprechende Funktion tatsächlich auch von Anfang an integriert wird.

Elon Musk selbst ist ein großer Befürworter des Krypto-Sektors und hat sich in der Vergangenheit mehrfach positiv über die verschiedenen Aspekte und sogar über einzelne Kryptowährungen geäußert. Vor allem Dogecoin (DOGE) scheint den reichsten Mann der Welt zu überzeugen.

Dogecoin bald auf X?

Obwohl es bisher weder eine offizielle Bestätigung, noch ein Dementi bezüglich einer Integration von Dogecoin in X gibt, sprechen durchaus einige Faktoren für diese Möglichkeit. So wurde der Meme-Coin bereits als Zahlungsmittel beim Elektro-Automobil-Hersteller Tesla eingeführt. Musk ist CEO von Tesla und gilt als einer der treibenden Faktoren hinter dem weltweiten Erfolg des E-Auto-Produzenten.

Außerdem hatte Musk bereits in der Vergangenheit über die Möglichkeit gesprochen, dass Dogecoin als Währung auf X genutzt werden könnte. Erst im April 2023 änderte X das eigene Logo zum Dogecoin-Logo. Darüber hinaus erklärte Musk sogar nur kurz darauf, dass Dogecoin zur Bezahlung der monatlichen Gebühr für Premium-Accounts genutzt werden könnte - zumindest in der Zukunft. Bisher ist eine Einführung von Dogecoin als Zahlungsmittel jedoch ausgeblieben.

Auf Grund dieser Fakten ist es also nicht verwunderlich, dass viele Krypto-Anleger aktuell darauf spekulieren, dass der DOGE-Token schon bald auch auf der X-Plattform genutzt werden darf. Gleichzeitig wird jede Aussage von Musk auf häufig subtile Andeutungen hin untersucht. Doch gibt es weiterhin noch keine offizielle Aussage darüber, ob Dogecoin - oder irgendeine andere Kryptowährung - in Zukunft zur Zahlung über X genutzt werden kann. Es bleibt also abzuwarten, welche Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten von Musk offengelegt werden.

Kurskorrektur für Dogecoin - Sind Meme-Coins derzeit noch gefragt?

Derzeit erlebt der gesamte Krypto-Markt einen Abwärtstrend. Gerade Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) und Pepe sind derzeit besonders stark davon betroffen. So hat der DOGE-Token alleine im letzten Monat 14,27 % an Wert verloren (siehe Bild unten). Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass sich Krypto-Anleger aktuell nicht besonders risikofreudig zeigen und stattdessen in die großen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) investieren.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 30 Tage (quelle: CoinMarketCap)

Andererseits ist Dogecoin schon immer von einer hohen Volatilität betroffen gewesen. So stieg der DOGE-Kurs erst am vergangenen Wochenende kurzfristig auf einen Wert von 0,08963 US-Dollar, bevor er wieder auf das vorherige Niveau fiel. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird Dogecoin zu einem Preis von 0,07955 US-Dollar gehandelt und konnte in den letzten 24 Stunden ein Plus von 1,72 % verzeichnen.

Tatsächlich scheint es derzeit allerdings auch so, als ob die Krypto-Investoren vermehrt nach Meme-Coins mit einem tatsächlichen Nutzungszweck suchen. Während Dogecoin derzeit lediglich auf einigen wenigen Plattformen als Zahlungsmittel genutzt werden kann, können moderne Krypto-Projekte wie der SPONGEV2-Token mit einem tatsächlichen Nutzen überzeugen.

