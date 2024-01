BONK schießt ins Plus: Kommt jetzt die 203 %-Rallye?

Meme-Coins entwickeln sich weiter volatil, auch für BONK gilt dies heute uneingeschränkt. Doch in einem stagnierenden Gesamtmarkt sehen wir zurückkehrendes Interesse an BONK. BONK schießt in den letzten 24 Stunden rund 5 Prozent ins Plus. Dieser Wertzuwachs geht mit einem Anstieg des Handelsvolumens einher, nach aggregierten CoinMarketCap-Daten um 33 Prozent. Bei aller Freude über jüngere Kursgewinne sollte bei BONK-Haltern nicht in Vergessenheit geraten, dass für 2024 bereits Verluste von rund 15 Prozent zu Buche stehen.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 700 Millionen US-Dollar - nicht wenig für einen nutzlosen Meme-Coin - ist der Abschlag vom Rekordhoch dennoch bereits hoch. Weiterhin hat BONK jedoch einen Platz in der Top 100 sicher. Der Community-basierte Meme-Coin auf Solana bleibt weiterhin relevant, auch nach der starken Rallye in 2023.

Nach Daten von CoinStats liegt der Kurs aktuell noch 67 Prozent unter dem Allzeithoch. Wenn BONK dieses erneut erreicht, würde sich bei einem jetzigen Einstieg also eine Rendite von rund 203 Prozent ergeben. Sollten Anleger jetzt also auf das Comeback von BONK wetten?

Konkurrenz für BONK: Dieser Meme-Coin könnte 2024 besser performen

Trendwende bei BONK: Was passiert jetzt?

Doch gibt es mit dem jüngsten Kurssprung bei BONK schon eine Trendwende? Mit einem Blick auf den 4-Stunden-Chart bleibt Skepsis angebracht. Aktuell testet BONK den MA200, die letzte Candlestick offenbart eine gewisse Unentschlossenheit im Markt. Hier stellt sich die Frage, ob BONK nun an die Kursentwicklung anknüpfen kann oder ob sich der Kurs doch wieder den jüngsten Verlaufstiefs nähert. Für eine Trendwende ist es hier noch zu früh.

Doch Trader stellen mitunter schon die Frage, welche Meme-Coins BONK 2024 ablösen könnten? Denn bei hoher Bewertung ist zumindest das mittelfristige Chance-Risiko-Verhältnis durchwachsen. Vielmehr haben kleinere Projekte die wohl größere Upside.

Which Token Will Flip $BONK In 2024?! - JAKE (@JakeGagain) January 26, 2024

Besser als BONK? Anleger wetten auf Meme Kombat

Im Jahr 2024 zeichnet sich Meme Kombat als ein aussichtsreicher Meme-Coin ab. Mit einem bereits bis dato überaus erfolgreichen Vorverkauf, der schon 7,5 Millionen US-Dollar generiert hat, profitiert das Projekt von einer starken Marktresonanz. Der offizielle Start der Gaming-Season ist für das erste Quartal 2024 geplant, die durch spannende Kämpfe zwischen populären Meme-Charakteren wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe gekennzeichnet sein wird. Zugleich können Anleger mit Meme Kombat aktuell durch das Staking im Presale bereits attraktive Renditen von rund 125 Prozent erzielen.

Dieses innovative Konzept hat das Potenzial, Nachfrage in den Communities der erfolgreichsten Meme-Coins der Welt zu generieren. Denn die leidenschaftlichen Anhänger können ihre Lieblinge in KI-visualisierten Kämpfen unmittelbar unterstützen. Die starke Nachfrage im Presale deutet bereits an, dass das Ziel von 10 Millionen US-Dollar bald erreicht sein könnte. Wer zum fixen, aktuellen Preis MK Token akkumulieren möchte, muss sich dann beeilen. Denn nach DEX-Launch könnte bei der aktuellen Nachfrage und einem verknappten Angebot durch steigende Staking-Ratio bereits ein Aufschlag fällig werden.

Hier direkt zum Meme Kombat Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.