Wie schon in der ZIB diese Woche angekündigt, wird Hans Peter Haselsteiner 25 Mio. Euro bei der Signa Development zur Verfügung stellen. Andrea Fruhstorfer, die zur Sanierungsverwalterin der Signa Development Selection AG bestellt wurde, konkretisiert in einer Aussendung, dass nach konstruktiven Gesprächen und Verhandlungen, eine Tochtergesellschaft der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, einen Massekredit in Höhe von bis zu 25 Mio. Euro für die Signa Development Selection AG zur Verfügung stellen wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand und kontinuierlichen Evaluierungen würde sich der Massekredit als ausreichend für die Fortsetzung der geordneten Restrukturierung erweisen, wie es heißt. "Ich sehe mich in der Verantwortung als wesentlicher Aktionär, den Schaden ...

