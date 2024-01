Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Dezember nahm der Preisdruck in Kanada aufgrund höherer Spritpreise wie erwartet zu, so die Analysten von Postbank Research.Die jährliche Inflationsrate sei von 3,1 auf 3,4 Prozent gestiegen und habe sich damit vom Zielbereich der BoC von 1 bis 3 Prozent entfernt. Zudem seien auch die von der Bank of Canada (BoC) präferierten Kerninflationsmaße im Schnitt um 0,1 Prozentpunkte angestiegen, was für Kanada auf einen zähen Disinflationsprozess hindeute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...