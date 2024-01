London (www.anleihencheck.de) - Die Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan lieferten wenige neue Erkenntnisse, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Renditen von Staatsanleihen hätten sich in der vergangenen Woche seitwärts bewegt. Ungeachtet der Zentralbanksitzungen sei es eine ruhige Woche gewesen. Das vorherrschende Thema an den Märkten sei nach wie vor die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Der Aktienindex S&P 500 habe trotz hoher Zinsen, geopolitischer Unsicherheiten und von China ausgehender globaler Wachstumssorgen ein neues Rekordhoch erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...