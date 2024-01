Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 Dollar und damit 0,26 Prozent mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0893 Dollar festgesetzt.Zum Wochenausklang stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum werden Daten zur Kredit- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...