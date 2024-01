Die LVMH-Aktie sprang am Freitag um elf Prozent in die Höhe, nachdem der Luxuskonzern Top-Zahlen verkündete. Das verlieh auch den Papieren der Konkurrenz wie Kering Auftrieb. Die Gewinne der Luxuswerte kompensierten die durchwachsene Entwicklung am Gesamtmarkt.Der Aufschwung von LVMH führte zu einer insgesamt positiven Stimmung an den europäischen Börsen. Der Euro Stoxx 50 verzeichnete ein Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...