Genf (ots/PRNewswire) -Gulf Oil International Ltd (Gulf), ein Unternehmen der Hinduja Group, hat eine Vereinbarung getroffen, gemeinsam mit dem Clean Growth Fund (CGF) in Indra zu investieren. Indra ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge (electric vehicle, EV) und intelligente Energietechnologien, das innovative Lade- und Energiespeicherlösungen für den privaten und gewerblichen Gebrauch entwickelt. Indra Renewable Technologies Ltd. wurde 2013 gegründet und produziert eine Reihe von Smart-Energy-Produkten, darunter den marktführenden Smart Charger für Elektrofahrzeuge und ein bidirektionales "Vehicle to Grid"-Ladegerät (V2G), das sowohl für den privaten als auch für den leicht kommerziellen Gebrauch entwickelt wurde.Gulf, das bislang als nachgelagertes Ölunternehmen bekannt war, steigt nun aktiv in den Bereich E-Mobilität/Elektrofahrzeuge ein. Gulf hat die sich schnell verändernde Landschaft der Automobil- und Energieindustrie und die Notwendigkeit, sauberere Energieformen anzubieten, erkannt. Eine tragende Säule der Transformationsstrategie von Gulf ist die Entwicklung neuer Mobilitätslösungen und Verbraucherangebote, die dem wachsenden Bedarf an der Reduzierung von Emissionen und dem Angebot nachhaltiger Mobilitätslösungen für Verbraucher gerecht werden.CGF und Gulf werden beide Anteilseigner von Indra, ebenso wie die OVO Group, die über ihr Technologieunternehmen Kaluza Startkapital und technische Unterstützung für Indra bereitgestellt hat.Mike Schooling, der Gründer und Leiter der Technologieabteilung von Indra, sagte: "Bei Indra dreht sich alles um Technologie und deren Einsatz zur Unterstützung der Reise zu Netto-Null. Dank der frühzeitigen Investition der OVO Group und der nun erfolgten Investition des Clean Growth Fund und von Gulf sind wir in einer sehr starken Position, um den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und das Aufkommen von V2G-Lösungen in Großbritannien und weltweit voll auszuschöpfen."Mike Jones, Geschäftsführer von Gulf Oil International Ltd sagte: "Wir bei Gulf glauben, dass schnelles, bequemes und intelligentes Laden entscheidend für die Akzeptanz von E-Fahrzeugen ist. Die Kombination aus der globalen Präsenz und der Verbrauchermarke von Gulf und dem großen Wissen und der Erfahrung von Indra im Bereich der Energiesysteme und Elektrofahrzeuge wird es Indra ermöglichen, seine Geschäftstätigkeit und seinen Kundenstamm international auszubauen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Indien liegen wird. Für Gulf ist dies ein Schlüsselmarkt, auf dem wir unsere starke Markenpräsenz und unser Vertriebsnetz nutzen werden, um eine Einnahmequelle außerhalb des Vereinigten Königreichs zu erschließen."Gulf wird zudem seine Partnerschaften innerhalb der Hinduja Group nutzen und eng mit Switch Mobility, einem weltweit tätigen Unternehmen für elektrische Nutzfahrzeuge, sowie mit Ashok Leyland, einem Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge, zusammenarbeiten.Die Investition in Indra stellt für Gulf ein wichtiges Sprungbrett in den Sektor der Elektromobilität dar und zielt darauf ab, die Investitionen und Partnerschaften in diesem Bereich in naher Zukunft zu beschleunigen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frau Andrea; ceooffice@gulfoilltd.com; Telefonnummer: +91 99307 61846View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gulf-oil-international-ltd-unternimmt-einen-ersten-strategischen-schritt-in-den-ev-markt-302045658.htmlOriginal-Content von: Gulf Oil International Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097550/100915459