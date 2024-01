In Norwegen waren 88 Prozent aller 2023 neu angeschafften Taxis rein elektrisch. Damit lag der E-Anteil bei den Taxis noch etwas höher als bei den gesamten Pkw-Neulassungen mit 82,4 Prozent. Um es zu verdeutlichen: Neun von zehn neuen Taxis, die in Norwegen im vergangenen Jahr gekauft wurden, fahren elektrisch. In Bergen und Stavanger waren 2023 sogar sämtliche neuen Taxis Stromer Elektroautos. In Trondheim lag der Elektro-Anteil bei neuen Taxis ...

