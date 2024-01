In eigener Sache: Wir gehen in den kommenden Tagen weg vom ATXPrime-Universum, sondern machen den gabb zu einem "Private Investor Relations Österreich Brief", das wird sich auch über unsere anderen Plattformen wie Podcast, Börse Social Magazine monatlich und Website weiterziehen. Aktuell nicht angenommen haben unser Private Investor Relations Programm aus dem ATXPrime OMV, Andritz, voestalpine, RBI, EVN, RHI Magnesita, Mayr Melnhof, Lenzing, SBO, Zumtobel, Rosenbauer, EuroTeleSites und Austriacard. Dafür sind etliche Unternehmen von ausserhalb des ATXPrime dabei, die über unseren Kanal in Richtung Privatanleger-Coverage denken. Stay tuned. (Der Input von About PIR für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)

