London (ots/PRNewswire) -- Die britische Fahrzeugproduktion übersteigt 1 Million Einheiten - ein Plus von 17,0 % im besten Jahr seit 2019- Produktion von 905.117 Pkw und 120.357 Nutzfahrzeugen sowie Rekordproduktion bei Elektromodellen- 23,7 Milliarden GBP an privaten und öffentlichen Investitionszusagen im Jahr 2023- Großbritannien muss jetzt die Lieferkettenkapazitäten für Elektrofahrzeuge ausbauen und die Rentabilität der Investitionen sicherstellenIm Jahr 2023 hat die Fahrzeugproduktion in Großbritannien 1.025.474 Einheiten erreicht. Dies zeigen die neuesten Zahlen, die heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht wurden. Mit einer Produktion von 905.117 Pkw und 120.357 Nutzfahrzeugen wurde der Vorjahreswert um 17,0 % übertroffen. Die Entspannung bei den pandemiebedingten Herausforderungen, von den Engpässen bei Chips bis hin zu Lockdowns, und die steigende Produktion von Elektrofahrzeugen haben dazu beigetragen, dass die Jahresproduktion erstmals seit 2019 wieder die Marke von einer Million Einheiten übertraf.[1]Robuste Dezember-Daten für die Fahrzeugproduktion - das Plus von 20,7 % gegenüber dem Vorjahr und das Volumen von Nutzfahrzeugen, das um 80,3 % zulegte - bildeten den Abschluss eines positiven Jahres, in dem die Branche wieder in Schwung kam. Sieben neue Spitzenmodelle sind 2023 in Produktion gegangen, unter anderem im erst kürzlich eröffneten Werk in Ellesmere Port.[2] Rund 23,7 Milliarden GBP an privaten und öffentlichen Investitionen wurden zugesagt - mehr als in den sieben Jahren davor zusammen - in Standorte wie Cowley oder Sunderland, von Gigafabriken bis hin zu Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.[3]Diese Investitionszusagen werden das grüne Wirtschaftswachstum beschleunigen, im ganzen Land Arbeitsplätze schaffen und den Sektor auf die Fertigung von Elektrofahrzeugen umstellen, die 2023 bereits ein Rekordniveau erreicht hat. Die britische Produktion von batterieelektrischen (BEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und Hybridfahrzeugen (HEV) stieg auf 346.451 Einheiten - 48,0 % mehr als im Vorjahr - und entsprach damit fast zwei Fünfteln (38,3 %) der Gesamtproduktion.Insgesamt stieg die britische Autoproduktion 2023 um 16,8 % - die beste Wachstumsrate seit 2010. Der Gesamtwert aller produzierten Modelle betrug mehr als 50 Milliarden GBP.[4] Während 191.247 Fahrzeuge für den Inlandsmarkt gebaut wurden, wurde der Löwenanteil der Produktion exportiert. Dies unterstreicht den Beitrag der Automobilexporte zur britischen Volkswirtschaft. Im Jahresvergleich stiegen die Exporte um 17,6 %, während die Produktion für den britischen Markt um 13,7 % wuchs.Mit einem Anteil von 60,3 % an den Exporten bleibt die EU der mit Abstand größte Markt des Sektors. Die Auslieferungen stiegen um fast ein Viertel (23,2 %) auf 430.411 Einheiten. Der nächstgrößte Absatzmarkt waren die USA mit einem Anteil von 10,3 % an den Exporten (73.571 Einheiten), gefolgt von China mit 7,2 % (51.202 Einheiten), wobei die Auslieferungen in beide Länder um -9,1 % bzw. -2,7 % zurückgingen. In die Türkei hingegen stiegen die Exporte um 223,8 % auf 27.346 Einheiten. Damit ist die Türkei für Großbritannien der viertgrößte Markt, noch vor Japan, Australien, Südkorea, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz.Mike Hawes, Chief Executive bei SMMT, erklärt: "Die Überwindung der Lieferkettenprobleme, Modelleinführungen und massive Investitionen in Höhe von 23,7 Milliarden GBP haben die britische Fahrzeugbranche im Jahr 2023 wieder auf Kurs gebracht. Nun wird die Industrie ihre Anstrengungen darauf richten, diesen Erwartungen gerecht zu werden, den Sektor zügig auf Elektroantrieb umzustellen und die Lieferkette zu erweitern. Vor dem Hintergrund eines beispiellosen globalen Wettbewerbs und eskalierender geopolitischer Spannungen müssen Regierung und Industrie weiterhin auf Wettbewerbsfähigkeit und somit auf die damit verbundenen Arbeitsplätze und Wachstumsimpulse setzen. Wir sind in einer viel besseren Lage als noch vor einem Jahr, doch die Herausforderungen sind hartnäckig."Trotz der schwierigen Marktbedingungen verzeichneten die britischen Hersteller von Spezial-, Luxus- und Sportwagen ein weiteres erfolgreiches Jahr. Der Gesamtabsatz stieg um 6,3 % auf 34.613 Einheiten mit einem geschätzten Gesamtwert von 7,1 Milliarden GBP.[4] In Goodwood und Hethel wurde die Produktion von zwei neuen Elektro-Sportwagenmodellen hochgefahren - das zeigt, dass die Elektromobilität von Herstellern der gesamten Branche angenommen wird.Zudem erhielt der Sektor zum Jahresende 2023 weitere Impulse durch den Aufschub der strengeren Herkunftsvorschriften für Batterien und Elektrofahrzeuge, die zwischen Großbritannien und der EU gehandelt werden. Der Schritt wird dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors in Großbritannien und Europa zu erhalten und wertvolle Zeit zu gewinnen, um die lokale Produktion von Batterien und den zugehörigen Komponenten hochzufahren.Für das Erreichen dieses Ziels wird 2024 entscheidend sein, doch der Gegenwind bleibt, vor allem durch die Angriffe auf die Schifffahrtsroute durch das Rote Meer, die zu Verzögerungen und steigendem Kostendruck führen können. Da die drohenden Zölle aufgrund der EU-Herkunftsvorschriften abgewendet werden konnten, rechnet die jüngste unabhängige Prognose damit, dass die Produktion von Pkw und leichten Transportern in Großbritannien bis 2024 um rund 3 % auf 1,04 Millionen Einheiten ansteigen und bis zum Ende dieses Jahrzehnts 1,2 Millionen Einheiten überschreiten könnte.Dazu muss Großbritannien jedoch seine Wettbewerbsfähigkeit absichern. Der bevorstehende Haushaltsplan bietet der Regierung die Gelegenheit, den Sektor durch gezielte Initiativen zu stärken. Diese Schritte beinhalten die Ausweitung der Klimaschutzvereinbarungen, die die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien und die dazugehörige Lieferkette entlasten, die breite Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von grüner Energie, die Einhaltung der Verpflichtungen zum Ausbau der Netzanschlüsse sowie Maßnahmen zur Überwindung des kritischen Fachkräftemangels und der Schließung von Qualifikationslücken.Die zügige Umsetzung des Advanced Manufacturing Plan der Regierung, die vollständige Implementierung der Empfehlungen des Harrington Review und eine Handelspolitik, die den Automobilsektor in den Mittelpunkt aller künftigen Verhandlungen stellt, würden Großbritannien ebenfalls helfen, seinen Aufschwung zu konsolidieren und eine weltweit führende Position bei der steigenden Produktion von Elektrofahrzeugen einzunehmen.Hinweis für Redakteure[1]: 1.303.135 Pkw und 78.270 Nutzfahrzeuge im Jahr 2019[2]: Modelle der Marken Aston Martin, Lotus, Rolls-Royce, Stellantis und Alexander Dennis[3]: Die SMMT-Berechnungen basieren auf angekündigten öffentlichen und privaten Investitionszusagen in Fertigung, Forschung und Entwicklung des britischen Automobilsektors 2023 durch Marken wie MINI, JLR, Tata und Nissan. Angekündigte Gesamtinvestitionen von 2016 bis 2022: 16,2 Milliarden GBP.[4]: SMMT-Berechnung auf der Grundlage des UVP und der öffentlich zugänglichen Informationen: 51,6 Milliarden GBPInformationen zur SMMT und der britischen AutomobilindustrieDie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ist einer der größten und einflussreichsten Handelsverbände Großbritanniens. Sie vertritt die Interessen der britischen Automobilindustrie im In- und Ausland und engagiert sich für die Belange der Branche gegenüber Regierungen, Interessengruppen und Medien.Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Sektor der britischen Wirtschaft und ein maßgeblicher Akteur bei der Umsetzung von Agenden wie Levelling-up zur Reduzierung des wirtschaftlichen Gefälles zwischen den Regionen, Netto-Null, die Förderung des globalen Großbritanniens und des Wachstumsplans. Die Automobilindustrie steuert einen Umsatz von 67 Milliarden GBP und eine Wertschöpfung von 14 Milliarden GBP zur britischen Wirtschaft bei und investiert jedes Jahr rund 3 Milliarden GBP in Forschung und Entwicklung. Mit mehr als 182.000 Beschäftigten in der Fertigungsindustrie und etwa 780.000 Beschäftigten im gesamten Automobilsektor haben wir einen Anteil von 10 % an den gesamten britischen Exporten. Mehr als 150 Länder importieren in Großbritannien hergestellte Fahrzeuge und generieren ein Handelsvolumen von 77 Milliarden GBP.Mehr als 25 Fertigungsunternehmen produzieren über 70 Fahrzeugmodelle in Großbritannien, neben einer Reihe von spezialisierten Kleinserienherstellern, die von etwa 5.000 Zulieferbetrieben und einigen der weltweit fähigsten Ingenieurinnen und Ingenieuren unterstützt werden. Viele dieser Arbeitsplätze sind außerhalb von London und des Südostens angesiedelt und zahlen Löhne, die etwa 14 % über dem britischen Durchschnitt liegen. 