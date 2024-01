Die chinesische Zentralbank (PBOC) hat am Mittwoch weitere Maßnahmen ergriffen, um den Abverkauf an den Heimatbörsen zu stoppen. Schon am Dienstag gab die Regierung bekannt, mindestens 278 Millionen Dollar an Liquidität zur Verfügung zu stellen. Die Hälfte davon dürfte dank des jüngsten Beschlusses ab Anfang Februar zusätzlich fließen.China gab bekannt, dass man innerhalb von zwei Wochen die Mindestreserveanforderungen (RRR) um 0,5 Prozent senken wird. Die RRR legt fest, wie viel Bargeld Banken ...

