Straßburg (ots) -Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek:KINO | FERNSEHFILME | SERIENA E I O U - Das schnelle Alphabet der LiebeSpielfilm - Ab dem 14. Februar auf arte.tvDie einstigen Glanzzeiten von Anna, einer 60-jährigen Schauspielerin, sind vorbei. Sie lebt seit dem Tod ihres Mannes allein und hat nur wenige Freunde. Ihr einziger Vertrauter ist ihr Vermieter Michel, der ihr größter Fan ist und dem sie gern ihre Erlebnisse erzählt.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/097470-000-A/)Martin Scorsese - Von Little Italy nach HollywoodOnline First, Dokumentation - Ab dem 4. Februar auf arte.tvRandfiguren, kleine Ganoven und große Schurken - Antihelden machten Martin Scorsese, den Sohn sizilianischer Einwanderer, zu einem der berühmtesten Filmemacher. Anlässlich des Erscheinens von "Killers of The Flower Moon" (2023), Scorseses jüngstem Werk, schildert die Biografie die Lebensgeschichte des Kultregisseurs.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/107086-000-A/)StonehouseOnline First, Serie - Ab dem 15. Februar auf arte.tvIn den 1960-er Jahren erlebt John Stonehouse, Mitglied der Labour Party, einen steilen Aufstieg. Doch dann zwingt ihn bei einer Dienstreise in die Tschechoslowakei der dortige Geheimdienst mit einem kompromittierenden Video zur Kooperation ... Das britische Comedy-Drama erzählt die Ereignisse um das skandalträchtige Leben des britischen Labour-Politikers John Stonehouse.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/112253-001-A/)AKTUALIÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEDie Illusion von ÜberflussWeb Only, Dokumentation - Ab dem 1. Februar auf arte.tvDrei mutige Lateinamerikanerinnen, die Peruanerin Maxima, die Honduranerin Bertha und die Brasilianerin Carolina, haben den der Bergbau-Industrie aus reichen Ländern in anderen Teilen der Welt den Kampf angesagt. Unter Lebensgefahr verteidigen sie ihr Land gegen die skrupellose Ausbeutung der Rohstoffe, die Enteignung und Umweltverbrechen mit sich bringt. Sie kämpfen für internationale Aufmerksamkeit, um Gerechtigkeit gegenüber der ansässigen Bevölkerung und der Umwelt durchzusetzen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/115022-000-A/)Ukraine - Zwei Jahre KriegSchwerpunkt - Ab dem 1. Februar auf arte.tvFast zwei Jahre nach Beginn des Ukrainekrieges stellt ARTE die Frage der Aufklärung von Kriegsverbrechen in den Mittelpunkt eines Themenabends. Wie werden Kriegsverbrechen aufgeklärt? Was ist aus den nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern geworden? Und wie können Kriegsverbrecher bestraft werden? Auf diese Fragen versuchen die Dokumentarfilme "Ukraine: Jagd auf Kriegsverbrecher" (https://protect-de.mimecast.com/s/lKPrC16gw2I11qLI1WYfG?domain=presse.arte.tv)(Online First), "Die verschleppten Kinder der Ukraine" (https://protect-de.mimecast.com/s/OxuOC28jk3cvv80IXlp2g?domain=presse.arte.tv) sowie "War and Justice (https://protect-de.mimecast.com/s/b4F2C36k14Iww2WuETraG?domain=presse.arte.tv)" eine Antwort zu finden.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-024095/)Die Queen und der Putsch im IranWeb Only, Dokumentation - Ab dem 5. Februar auf arte.tvLange geheim gehaltene Dokumente werfen neues Licht auf den Putsch des demokratisch legitimierten iranischen Premierministers Mossadegh im Jahr 1953. Der von britischen und amerikanischen Geheimdiensten orchestrierte Staatsstreich hat bis heute verheerende Folgen für die Beziehungen zwischen dem Westen und Iran. Die Spur führt zu keiner geringeren als Queen Elizabeth II.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/115540-000-A/)KUNST | KULTUR | POPKULTURDie Kunst, frei zu sein - Kreative im ExilDokumentation - Ab dem 14. Februar auf arte.tvÜberall sind Künstler*innen durch Krisen und Kriege gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und ins Exil zu gehen - darunter weltbekannte Namen. "Die Kunst frei zu sein" erzählt die Geschichten von Kunstschaffenden im Exil und setzt dabei die Erfahrungen etablierter Künstler*innen wie Golshifteh Farahani und Ai Weiwei in Beziehung zu jungen Künstler*innen. Können aus dem Trauma der Flucht neue Möglichkeiten erwachsen?>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/112784-000-A/)ENTDECKUNG | WISSENSCHAFTDie SonneDokumentarfilm - Ab dem 10. Februar auf arte.tvDie Sonne ist das Wunder, das alles begründet - aber auch die größte Gefahr. Erstmals widmet sich ein abendfüllender Dokumentarfilm der Suche nach der Bedeutung des Heimatsterns für Mensch, Wissenschaft und Natur. Dank Forscherinnen und Forschern bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA, an den kanarischen Observatorien und an den heißesten und kältesten Orten des Planeten.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/111987-000-A/)MUSIKLa SinglaDokumentation - Ab dem 4. Februar auf arte.tvDer Film erzählt die unglaubliche Geschichte von Antoñita "La Singla", der Flamenco-Tänzerin, die in den 1960-er Jahren Spanien und den Rest der Welt im Sturm eroberte. Als Kleinkind verlor sie ihr Gehör und lernte trotzdem zu tanzen. Mit zwölf Jahren begann sie aufzutreten. Und dann, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, verschwand sie spurlos.
>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/109359-000-A/)