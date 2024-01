DJ WOCHENVORSCHAU/29. Januar bis 4. Februar (5. KW)

=== M O N T A G, 29. Januar 2024 *** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz) 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis *** 10:00 DE/EZB, Survey of Monetary Analysts 10:00 DE/ZVEI-Präsident Kegel und Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung Weber, Jahresauftakt-Pressekonferenz 11:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Gespräch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden, dem Deutschen Gewerkschaftsbund sowie Unternehmen und Betriebsräten, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement nach Treffen von Stahlallianz, Berlin D I E N S T A G, 30. Januar 2024 *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 10:00 DE/Bundestag, Haushaltsdebatte (bis 2.2.), Berlin *** 10:00 HR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Konferenz zu "Ein Jahr Euro in Kroatien" *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Reform stationärer Versorgung, Berlin *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 DE/Deutsche WindGuard, VDMA Power Systems, WAB, Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2023 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk zur Konjunkturprognose 2024, Berlin 11:00 DE/VDA, Digitale Jahresauftakt-Pressekonferenz 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Jahresergebnis *** 12:00 DE/IGBCE, Veröffentlichung der Forderungsempfehlung für die Tarifrunde Chemie 2024 *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Jahresergebnis *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/IWF, Update zum Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit Moritz Schularick zu "Währungshüter als ewige Retter in der Not?" 16:30 DE/Forum New Economy, Talk von Bundesbank-Präsident Nagel und dem Präsidenten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Schularick, zum Thema "Die Rolle der Zentralbank in Finanzkrisen", Berlin *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis 22:05 US/Mondelez International Inc, Jahresergebnis 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis *** - CH/Handelsbilanz Dezember - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 31. Januar 2024 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Jahresergebnis *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Software AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 08:00 GB/GSK plc, Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember & Jahr *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar 10:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Bilanz-Pressekonferenz zum Jahresergebnis vom 26.01.2024 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahrespressekonferenz, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender *** 12:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar 16:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer, Schwäbisch Hall *** 20:00 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung (14:45 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar D O N N E R S T A G, 1. Februar 2024 *** 07:00 CH/ABB Ltd, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q *** 07:30 AT/OMV AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 BI-PK) *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report *** 08:00 GB/Shell plc, Jahresergebnis 09:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsdebatte, Berlin *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von Einaudi Institute for Economics and Finance 13:00 DE/ING-DiBa AG, Bilanzpressekonferenz *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Podiumsdiskussion beim 19. AGFW-Infotag zu "Fernwärme 2024 - Beschleunigung von Ausbau und Transformation", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 17:00 DE/CDU/CSU-Fraktion, Veranstaltung "Gipfel der CDU/CSU-Fraktion - Wirtschaftswende für Deutschland", Berlin *** 21:40 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q - BEL/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Sondergipfel, Brüssel - DE/DUH, 3 Grundsatzklagen für ausreichendes Klimaschutzprogramm vor OVG Berlin-Brandenburg F R E I T A G, 2. Februar 2024 07:00 NL/TomTom NV, Jahresergebnis 08:00 DE/Hawesko Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember 09:00 DE/Bundestag, Abschluss der Haushaltsdebatte, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV *** 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV *** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 DE/Schaeffler AG, ao HV *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar - EU/S&P, Ratingüberprüfung ESM und EFSF ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2024 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.