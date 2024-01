© Foto: picture alliance



Evotec-Anleger zeigen sich aktuell nervös. Selbst positive Analystenstimmen können die Talfahrt der Aktie nicht stoppen. Dabei packt vor allem Jefferies ein Kursziel auf den Tisch, das sich sehen lassen kann.Jefferies hat sein Kursziel für Evotec von 34 Euro auf 28 Euro reduziert, behält jedoch die Bewertung "Buy" bei. Das neue Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 94 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Analyst Peter Welford kommentiert nicht direkt das überraschende Ausscheiden von CEO Werner Lanthaler und seinen Aktiengeschäften, aber hebt seine Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten an, was das neue Kursziel rechtfertigt, wie er in einer …