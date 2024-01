Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon-Gründer bündelt Anteile in Familien-Holding

Klaus Dieter Frers hat sein 49,3%-Aktienpaket an der paragon GmbH & Co. KGaA auf die Frers Family Office GmbH übertragenEhefrau Brigitte Frers hat ebenfalls ihre paragon-Aktien eingebrachtFrers Family Office GmbH nunmehr größter Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaABaFin hat Frers Family Office GmbH vom Pflichtangebot befreit ...

