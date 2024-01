© Foto: Unsplash



Eine Umfrage der Deutschen Bank offenbart eine große Skepsis unter Privatanlegern gegenüber Bitcoin. Viele rechnen sogar mit einer Implosion der Digitalwährung.Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, ist nach der Einführung von börsengehandelten Kassafonds (ETFs) in den USA Anfang des Monats eingebrochen und könnte weiter fallen, so eine Umfrage der Deutschen Bank unter Privatanlegern. Mehr als ein Drittel der Befragten sagte, dass der Bitcoin-Preis bis Ende des Jahres unter 20.000 US-Dollar fallen werde, wie aus der Umfrage des Instituts unter 2.000 Verbrauchern in den USA, Großbritannien und Europa hervorgeht. Die Deutsche Bank hatte die Befragung kurz nach der Zulassung von …