Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Wut, Proteste, neue Parteien: Wer hält unser Land noch zusammen?Die Gäste:Carsten Schneider (SPD,Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland)Carsten Linnemann (CDU Generalsekretär)Sahra Wagenknecht (BSW, Gründerin und Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit)Zuhra Visnjic (Friseurmeisterin aus Remscheid)Tijen Onaran (Unternehmerin und Autorin)Nils Kumkar (Soziologe an der Universität Bremen, Projektleiter am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt)Thomas Andresen (Landwirt "Hof Barslund" in Schleswig-Holstein)Maria Fichte (engagiert im Netzwerk "Freiberg für alle")Deutschland 2024: Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Gleichzeitig Traktor-Proteste gegen die Ampel. Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist groß. Woran liegt das? Auch an der Abstiegsangst vieler Menschen? Wer profitiert vom Unmut? Ist unsere Demokratie in Gefahr?Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version hart aber fair to go.