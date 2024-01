Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Morphosys springt am Freitag am späten Nachmittag plötzlich in die Höhe, notiert 13 Prozent im Plus und überwindet damit wieder die Schwelle von 40 Euro. Händler vermuten dahinter Spekulationen um eine mögliche Übernahme. Offiziell bestätigt ist indes nichts. Morphosys-Papier beeindrucken bereits seit Monaten durch eine hohe Volatilität. Nachdem das Papier seit seinem Korrekturtief im November 2023 bei 14,52 Euro zuletzt mehr als 190 Prozent zulegen konnte ...

